البيت الأبيض يكشف عن الحالة الصحية لبايدن بعد سقوطه على سلم طائرة الرئاسة

علق مسؤولو الاتصالات بالبيت الأبيض على سقطات الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على سلم طائرة الرئاسة، أمس الجمعة.

وأكدت كارين جان بيير، نائبة السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، للصحفيين الذين كانوا يركبون مع بايدن (78 عاما) الطائرة لحضور الحدث الذي يقام في مركز السيطرة على الأمراض في جورجيا أن “الرئيس بخير 100%”.

وعزت بيبر سقوط بايدن إلى شدة الرياح أمس الجمعة، قائلة: “الجو كان عاصف للغاية في الخارج، لقد كدت أن أسقط على السلم أيضا”.

فيما غردت مديرة الاتصالات في البيت الأبيض، كيت بيدينغفيلد، عبر حسابها على موقع “تويتر” قائلة إنها “سعيدة بالإبلاغ عن أن الرئيس الأمريكي جو بايدن بخير، ولم يتطلب حتى أي اهتمام من الفريق الطبي المرافق معه، لا شيء أكثر من زلة على الدرج”.

I know folks have seen that President Biden slipped on his way up the stairs to AF1, but I’m happy to report that he is just fine and did not even require any attention from the medical team who travels with him. Nothing more than a misstep on the stairs.

— Kate Bedingfield (@WHCommsDir) March 19, 2021