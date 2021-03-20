المقاتلات الروسية تشن غارات جويّة على إدلب

شنت الطائرات الحربية الروسية، صباح اليوم السبت، غارات جويّة على مناطق عدّة في ريف إدلب واللاذقية (شمال غربي سوريا).

وقالت مصادر اعلامية معارضة بريف إدلب، إن الطائرات الحربية الروسية قصفت بعدد من الصواريخ، قرابة الساعة 6:50 دقيقة فجر اليوم السبت، قريتي “بينين” بريف إدلب الجنوبي و”النهر الأبيض” بريف إدلب الغربي.

وأضافت المصادر، أن القصف الجويّ تزامن مع قصف مدفعي لقوات الجيش السوري استهدف مواقع الميليشيات المسلحة في قرية القرقور بريف حماة الغربي وقرية معرة النعسان بريف إدلب الشمالي.

وتخضع منطقة إدلب لاتفاق “موسكو” الموقع بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، في 5 من آذار 2020، والذي نص على إنشاء “ممر أمن” وتسيير دوريات مشتركة على طريق حلب – اللاذقية M4.

وكالات

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