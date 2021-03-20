جريمة تهز السويداء.. قتل زوجته الحامل بدم بارد!

شهدت قرية “بثينة” شمال محافظة السويداء جريمة بشعة راحت ضحيتها الشابة “ولاء أنور الخطيب” البالغة من العمر (26) عاما من أهالي مدينة “شهبا”، حيث تعرضت للقتل على يد زوجها”.

وأشار مصدر محلي من قرية “بثينة” أن الضحية تعرضت لطلق ناري في الصدر اخترق الرئة وخرج من الظهر، إلا أن الطاقم الطبي لم يتمكن من إنقاذ حياتها نظرا لفقدانها كمية كبيرة من الدم.

وتابع المصدر قائلا أن الضحية تم إسعافها إلى مشفى “شهبا” من قبل والدة زوجها التي علمت بالجريمة في وقت متأخر، ومن ثم تم تحويلها إلى مشفى “السويداء”.

وأضاف المصدر أن المتهم بجريمة القتل المروعة هذه هو زوج الضحية “د. النجم” المتواري عن الأنظار حالياً.

فيما أنكر والد الجني، قيام ولده بهذا الفعل؛ وقال أن المجني عليها هي من قامت بقتل نفسها بالخطأ عند استعمال السلاح.

الا أن أهالي القرية “بشكل عام” يتهمون زوج المغدورة بهذا الفعل كونه مدمن على المخدرات، وله سوابق كثيرة على حسب قولهم.

وأكدوا أن “المتهم” يعاني من الإدمان على المخدرات، وقد وضعه والده ببيت عمته في مدينة شهبا منذ فترة حتى يتعافى، ولكنه ظهر من أيام قليلة في القرية، والجميع يعلم أنه غير متوازن .

وبحسب المصدر فأن “النجم” قام قبل فترة بسيطة بإطلاق النار على شاب يدعى رغد عطا الله دون سبب؛ ودون أن يكون هناك خلاف سابق بين الاثنين.

فيما حصلنا على معلومات تقول أن عائلة الجاني قدموا عند بداية الأحداث من جرمانا إلى البثينة مسقط رأسه.

وتنحدر المغدورة من مدينة “شهبا”، حيث ذكرت معلومات غير مؤكدة عن قيام شقيقها”وسام الخطيب” بالهجوم على منزل صهره وحرقه بعد أن ألقى عدداً من القنابل عليه.

وكالات

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