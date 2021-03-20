تدهور الحالة الصحية لـ “ميشيل كيلو” إثر إصابته بـ”كورونا” وادخاله الى المشفى في باريس

تدهور الحالة الصحية لـ “ميشيل كيلو” إثر إصابته بـ”كورونا” وادخاله الى المشفى في باريس

نُقل المعارض السوري “ميشيل كيلو” إلى أحد مستشفيات باريس مساء الخميس، إثر تدهور حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا.

وصرّح المعارض السوري, في وقت سابق اليوم الخميس، بأنه أُصيب بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

وأشار كيلو إلى إنه أُصيب مؤخراً بالفيروس رغم تلقية الجرعة الأولى من اللقاح بمكان إقامته في فرنسا، منذ قرابة أُسبوعين.

وأفادت مصادر مقرّبة من “كيلو” بأنه نُقل إلى أحد مستشفيات باريس مساء الخميس، حيث تدهورت صحته، إثر تفاقم أعراض المرض وشعوره بالتعب والوهن الشديدين.

وكالات

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