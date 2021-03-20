السوزوكي خير منقذ.. طلاب سوريون يحلون أزمة المواصلات على طريقتهم

تداولت صفحات طلابية على موقع فيسبوك صورة لسيارة سوزوكي تحمل مجموعة من المواطنين مرفقة بمنشور جاء فيه “عندما لا تتوفر وسائل النقل تكون سوزوكي خير منقذ..

طلاب جامعات البرامكة يستقلون السوزوكي ب 200 ل. س بدلاً من دفع 3000 ل. س كاجار تاكسي”.

ويعاني السوريون بشكل عام والطلاب بشكل خاص من أزمة المواصلات مع ارتفاع اسعار البنزين وبالتالي ارتفاع أجور التكاسي حيث اصبح السائقون يطلبون ٢٠٠٠ ليرة على أقل رحلة متعذرين بارتفاع اسعار البنزين وقطع الغيار .

إحدى الطالبات كتبت على صفحتها “رجاء خاص للأخوة سائقي التاكسي في سوريا: الزقوا قائمة مكتوب فيها قديش صارت أسعار كل قطع السيارة(دواليب وكوليات وبواجي وزيت وو..) وسعر السيارة نفسا اذا بدكم.. أرحم الكم وإلنا من سماع الموشح الممل المعروف وأريح لحناجركم وضغطكم

وفيكم ترفقوها بالمسبات والحلفانات المطلوبة بخط عريض كمان”.

هاشتاغ

اقرأ ايضاً:اطنان من الاسمنت الاسود بقبضة جهاز رقابة طرطوس