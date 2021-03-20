لورديانا ترقص بإثارة وتثير ضجة في حفل زفاف.. بالفيديو

شاركت الراقصة البرازيلية ​لورديانا​ مع متابعيها فيديو جديد في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيه وهي ترقص بإثارة في حفل زفاف وسط عدد من الحاضرين، ولاقى الفيديو إعجاب عدد كبير من متابعيها الذين أثنوا على إحترافها الرقص، وعبروا عن إعجابهم الكبير لها.

View this post on Instagram A post shared by Lurdiana لورديانة (@lurdianabellydancer)

يذكر أن لورديانا كانت قد أطلت على متابعيها مؤخراً بلقطة عفوية من حوض الإستحمام، مرتدية روب إستحمام باللون الأبيض، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها بتسريحة ناعمة، ولاقت صورتها إعجاب عدد كبير من متابعيها الذين عبروا عن إعجابهم الكبير بها.

اقرأ أيضا: حاصل على دكتوراه في الفلسفة بعدما كان أمياً.. 10 معلومات مفاجئة عن أبو غالب