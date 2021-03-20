سعد الصغير: لهذا السبب قبّلت قدم الراقصة شمس وزواجي منها كان حراماً

كشف الفنان المصري ​سعد الصغير​ أسراراً مفاجئة حول علاقته ب​الراقصة شمس​، وقال انه حين قبّل قدمها لم يكن بوعيه، وكان تحت سيطرة الكحول، مشيراً الى انه لم يكن معتاداً على تعاطي المخدرات، لكن خلال علاقته بها جعلته يدمن عليها.

واعتبر سعد زواجه العرفي من شمس “حراماً” لانها قامت بسحر عليه وجعلته يكره زوجته ووالدته، الا انه استطاع تخطي الموضوع، وأكمل حياته.

يذكر ان سعد حاول اخفاء هذا الزواج سابقاً، الا ان شمس كشفته، واشارت الى سعد أرغمها على إجهاض جنينها، ما سبب لها مشاكل عديدة.

تصاريح الفنان سعد الصغير جاءت ضمن برنامج “مع الفارس”.

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