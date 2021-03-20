جيل جديد من حواسب iPad يظهر قريبا

تتطلع أعين محبي أجهزة آبل المحمولة إلى الجيل الجديد من حواسب iPad الذي من المفترض أن يكشف عنه قريبا، ليحمل للمستخدمين ميزات وقدرات تشجعهم على التخلي عن حواسبهم القديمة.

ونقلت وكالة بلومبرغ عن عدة مصادر مطلعة في مجال الإلكترونيات أخبار مفادها أن آبل تخطط للكشف عدد من حواسب iPad الجديدة في أبريل المقبل، من أبرزها iPad Pro بنسخته الأحدث التي ستزود بمعالجات Apple M1 التي حصلت عليها أجهزة MacBook و MacBook التي طرحت أواخر العام الفائت.

ويفترض أن يحصل iPad Pro الجديد على إطارات معدنية جانبية شبيهة بتلك الموجودة في هواتف آيفون الأخيرة، لكن سماكة هيكله ستكون أقل من سماكة هياكل حواسب iPad Pro الحالية، وشاشته ستكون بمقاس 12.9 بوصة، تعمل مع تقنيات mini-LED الموفرة للطاقة.

وتشير التسريبات الأحدث إلى أن الجهاز سيحصل على منفذ Thunderbolt الذي سيؤمن سرعة أكبر في نقل البيانات مقارنة بمنافذ USB-C.

وكانت تسريبات سابقة قد أشارت أيضا إلى أن آبل تنوي ربيع العام الجاري أيضا طرح نماذج جديدة من أجهزة iPad Mini مجهزة بشاشات بمقاس 7.9 بوصة حوافها أرق من تلك الموجودة في شاشات حواسب iPad Air الحالية.

المصدر: ixbit

اقرأ أيضا: خرائط غوغل تحصل على ميزات مفيدة إضافية