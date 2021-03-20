انتشال جثة طفل مصاب بـالتوحد من نهر العاصي

بيَّنَ رئيس فوج الإطفاء بحماة العقيد ثائر الحسن لـ”الوطن” أن عناصر وحدة الإنقاذ بالفوج تمكنوا بعد نحو ساعتين ونصف من الغطس بنهر العاصي من انتشال جثة الطفل عادل علاء الصالح ـ عمره 12 سنة ـ وهو مصاب بمرض التوحد من حي الأربعين بمدينة حماة.

وأوضح أن امرأة شاهدت الطفل يقفز بالنهر من أعلى الجسر الحديدي على الطريق العام حماة ـ سلمية، قبل كازية المدني بعد أن خلع حذاءه، فاتصلت بفوج الإطفاء، الذي لبى النداء على الفور ، ولكن المياه كانت قد ابتلعت الطفل .

ولفت إلى أن جثة الطفل الغريق نقلت إلى مشفى حماة الوطني ليصار تسليمها لذويه أصولاً.

الوطن أون لان

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