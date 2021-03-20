التايمز: روسيا تشوش على الطائرات البريطانية انطلاقاً من سوريا

التايمز: روسيا تشوش على الطائرات البريطانية انطلاقاً من سوريا

ذكرت صحيفة “التايمز” البريطانية أن الجيش البريطاني رصد محاولات للتشويش على أنظمة الملاحة الجوية (GPS)، التي تستخدمها طائرات سلاح الجو الملكي في قاعدة جوية بقبرص.

وقالت الصحيفة، الجمعة، 19 من آذار، “يُعتقد أن مصدر التشويش كان الأراضي السورية، كما يمكن تركيب معدات التشويش في الطائرات أو على متن السفن في البحر”.

وكانت روسيا شنت هجمات إلكترونية ضد طائرات أميركية بدون طيار في سوريا وربما استهدفت أيضا طائرات حربية من النوع “AC-130” تابعة للقوات الجوية الأميركية، بحسب ما ذكرت الصحيفة.

وتستخدم القاعدة في شرق البحر الأبيض المتوسط كمركز لنشاطات بريطانيا العسكرية ومنها عمليات “التحالف” في سوريا والعراق بحسب الصحيفة.

ونقلت الصحيفة عن مصدر من الاستخبارات العسكرية البريطانية، أن التشويش استهدف أنظمة GPS لطائرات النقل “RAF A400M Atlas C1” التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني التي تنطلق من القاعدة.

إقرأ أيضاً: تم تدمير الرتل… سلاح الجو الروسي ينفذ هجوما ناريا على تنظيم “القاعدة” في إدلب