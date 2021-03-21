الصين تحظر سيارات «تسلا» في المراكز الحساسة لهذا السبب!

قررت السلطات الصينية الحد من استخدام سيارات “تسلا” الكهربائية من قبل المسؤولين والجيش وموظفي المؤسسات الاستراتيجية، معتبرة إياها تشكل تهديداً للأمن القومي.

وقالت السلطات، بحسب صحيفة “وول ستريت جورنال”، إن مستشعرات وكاميرات “تسلا” يمكنها تخزين صور المواقع من حولها، وبإمكان الشركة الأمريكية المالكة الحصول على معلومات حول مكان ووقت استخدام سيارة “تسلا” ذاتية الحركة والبيانات الشخصية للسائق.

وأفادت وكالة “بلومبرغ” إنه سيتم حظر سيارات “تسلا” من دخول القواعد العسكرية والمجمعات السكنية لموظفي الشركات “الحساسة” وبعض الوكالات الحكومية في الصين.

وكانت مبيعات شركة “تسلا” في الصين بلغت نحو 20 % من إجمالي المبيعات عام 2020.