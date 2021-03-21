تركيا: قرارات جديدة ضد جماعة “الإخوان”.. ترحيل ومحاسبة وإلغاء إقامات

قالت وسائل إعلام سعودية إن تركيا تقوم بمراجعة جميع ملفات عناصر “الإخوان المسلمين” الذين دخلوا أراضيها منذ عام 2013 وأضافت المعلومات أن جهاز الأمن الداخلي التركي قد استولى على ملف المراجعة.

وقالت المصادر إن أعضاء الجماعة اجتمعوا مع أجهزة الاستخبارات التركية، بما في ذلك رجال أعمال، وأبلغتهم السلطات بضرورة المغادرة إلى لندن خلال 90 يوماً، مشيراً إلى أن عناصر أخرى ستتوجه إلى ماليزيا.

كما نشرت السلطات التركية تعميماً أمنياً يحظر دخول عناصر الإخوان المصرية إلى تركيا، وكشف أن قادة رجال أعمال الجماعة المقيمين هناك قرروا نقل أموالهم إلى بلدان أخرى.

وأضافت المصادر أن أحد القادة الذين يعيشون في تركيا نفذ عمليات غسل الأموال تشمل تجارة مشبوهة وتهريب المخدرات وتجارة الأسلحة وكسب أموال ضخمة وراء اتفاقاتهما.

وأشارت المصادر إلى أن تركيا ستنسق مع السلطات المصرية بشأن مكافحة الإرهاب والعناصر الإرهابية الشديدة الخطورة من المصريين.

كما كشفت المصادر أن المشاورات الجارية بين الأجهزة الأمنية التركية والمصرية تهدف لوقف نقل المرتزقة الأجانب إلى ليبيا، مع حل هذه المسألة في الأسابيع المقبلة.

تجدر الإشارة إلى أن تركيا أصدرت قبل يومين توجيهات بوقف البرامج السياسية على الأقمار الصناعية التي تبثها جماعة الإخوان من الأراضي التركية، وتحويلها إلى قنوات فضائية خاصة للتنوع والدراما، ويقول متابعون إن أنقرة تحاول كسر العزلة من حولها من خلال إصلاح علاقاتها مع مصر، لذلك بدأت بالضغط على قيادات الإخوان على أراضيها، الدذين استضافتهم منذ عام 2013 عند استلام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي السلطة في بلاده.