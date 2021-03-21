إسرائيل تبدي استعدادها لوقف الغارات على سوريا بهذا الشرط

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي “غابي أشكنازي” استعداد “تل أبيب” لوقف الغارات الجوية على المواقع الإيرانية في سوريا، شريطة تنفيذ طلب لها.

وقال “أشكنازي” في تصريح لوكالة “تاس” الروسية: “إن إيران تكثف نقل الأسلحة إلى سوريا، وخاصة الصواريخ، لتستخدمها كمنصة لعمليات ضد إسرائيل، ونحن لا نقبل ذلك”.

وأشار إلى أن إسرائيل لن توقف غاراتها على سوريا قبل انسحاب إيران منها بشكل كامل، معتبراً أنها “لا تستطيع أن تسمح للقوات الإيرانية بالتموضع على طول حدودها، حتى على مسافة 80 ميلاً أو عدة كيلومترات”.

وتوجه الوزير الإسرائيلي إلى موسكو بالقول: “هل توافق روسيا على وصول أعدائها إلى الحدود الشرقية للبلاد؟ هذا هو الوضع نفسه”، مضيفاً: “إذا لم يكن الإيرانيون في سوريا، فلن نقوم بعمليات، وإلا فإننا سنواصل”.

وقبل أيام عقد “أشكنازي” لقاء في موسكو مع وزير الخارجية الروسي”سيرغي لافروف”، وأكد في المؤتمر الصحفي الذي تلا اللقاء أن “تل أبيب” لن تسمح لإيران باستخدام الملف السوري للإضرار بالمصالح الإسرائيلية، مضيفاً أنها ستفعل “كل ما هو ضروري لحماية أمنها”.

من جانبه، قال “لافروف” رداً على سؤال حول موقف موسكو من الغارات الإسرائيلية على سوريا إن “تل أبيب تحافظ على حقها في الدفاع وحماية أمنها”، معتبراً أن بلاده وإسرائيل متفقتان حول “ضرورة تسوية الوضع في سوريا”.

وكالات