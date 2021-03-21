أسئلة مع إجاباتها في أحد امتحانات ( طب_الأسنان) بـ دمشق؟!

رفعت عمادة كلية طب الأسنان بجامعة دمشق تقريرها بخصوص خطأ طال أحد مقررات السنة الرابعة في الكلية، وذلك بورود إجابات 30 سؤال ضمن القسم الخاص بأسئلة أحد أساتذة الكلية، علما أن عدد الأسئلة الإجمالي يقدر بـ 60 سؤالاً.

هذا وعلمت “الوطن” أن الموضوع بكل التفاصيل أصبح في عهدة رئاسة الجامعة بانتظار صدور القرار النهائي حول مقرر (آداب ممارسة المهنة) في السنة الرابعة، علما أن الجزء المتعلق بأسئلة (طب الأسنان الشرعي) لم يحدث فيها أي لغط.

هذا وتنتظر الكلية لغاية تاريخه القرار النهائي حول طبيعة المادة، والإجراء القانوني المتخذ حيالها، مع التأكيد على أن المادة مشتركة بين أستاذين في الكلية، وخاصة أن الأوراق سلمت بشكل كامل وتم ضبط الأمر وكشفه بعد الجولات المستمرة للامتحانات وإعلام رئاسة الجامعة بمضمون ما حصل.

فادي بك الشريف – الوطن