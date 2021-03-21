توقيف شخص يقوم بترويج دولارات أمريكية مزيفة في مدينة اللاذقية

من خلال المتابعة المستمرة والبحث عن مرتكبي جرائم التزوير والاحتيال وخاصة تزوير العملات وبعد توفر معلومات حول وجود شخص يقوم بترويج العملات المزيفة في مدينة اللاذقية قام فرع الأمن الجنائي في اللاذقية بإلقاء القبض عليه ، وتبين أنه يدعى (كمال . ش) وضبط بحوزته مبلغ مالي مزور مؤلف من ثلاثمائة وثلاثة وتسعون ورقة نقدية مزيفة من فئة الخمسين دولار أمريكي، وبالتحقيق معه اعترف بحصوله على الدولارات المزيفة من شخص متواري بقصد ترويجها في مدينة اللاذقية .

مازالت التحقيقات والأبحاث مستمرة لكشف باقي شركائه، وسيتم تقديم المقبوض عليه إلى القضاء المختص .