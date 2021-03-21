السيدة أسماء الأسد تهنئ الأمهات السوريات بعيد الأم

وجهت أسماء الأسد، عقيلة الرئيس السوري بشار الأسد، التهنئة إلى الأمهات السوريات بمناسبة “عيد الأم”، الذي يصادف اليوم الأحد 21 مارس/آذار.

ونشر موقع رئاسة الجمهورية العربية السورية على “تيلغرام”، نص التهنئة الذي توجهت به السيدة الأولى إلى الأمهات السوريات.

وقالت أسماء الأسد “عشرُ سنواتٍ مضت على حربنا التي خضناها معاً، وأنت الصابرة القوية الصادقة التي تغالب قسوة الحرب وتكسرها بقلبٍ لا تعرف الهزيمة طريقاً إليه”.

وتابعت بقولها “إلى الأم السورية التي تُنجب وتنشئ أبناءً يرفعون بسواعدهم أعمدة المستقبل رغم ضغط الخصوم، وحصار الأعداء، ليصنعوا من الضّيق فرَجاً، ومن الألم فرحاً، ولينتزعوا من كبد المصاعب نجاحاً وألَقاً”.

واستمرت قائلة “الأمّ التي تدفع أبناءها للعمل بأقصى طاقتهم، فتولَدُ في كل لحظةٍ فرصةٌ جديدةٌ للرزق، والإنتاج والبركة. الأمّ التي تُلقي بنورها لتفصل دائماً بين الصواب والخطأ، بين الحق والباطل، بين الأمانة والخيانة، بين التقاعس والمسؤولية”.

واستدركت بقولها “الأمّ التي ترى سورية في كل حبّة ترابٍ من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوبِ، ترى وطنَها في كل بيت وكل قرية وكل مدينة، تراه في كلّ جرحٍ ودمعةٍ وبسمة. إلى الأم التي تبني وتُحصّن أسرتَها فتحمي الوطن والمجتمع كلَّه.”

يذكر بأن موقع الرئاسة كان قد نشر في وقت سابق عن الحالة الصحية للرئيس بشار الأسد وقرينته أسماء الأسد، وذلك بعد 9 أيام على إصابتهما بفيروس كورونا.

وقال حساب الرئاسة السورية على فيسبوك: “بعد مضي تسعة أيام على إصابة الرئيس الأسد والسيدة أسماء الأسد بفيروس كوفيد – 19، تعود المؤشرات المخبرية والشعاعية المرتبطة بالوضع الصحي لهما بشكل تدريجي إلى قيمها الطبيعية، وهي مُطمئنة بحسب الفريق الطبي الوطني المشرف على علاجهما والذي يؤكد أنهما في مرحلة التعافي”.

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