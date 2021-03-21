مقتل مدّرس في منزله على يد مجهولين في السويداء

مقتل مدّرس في منزله على يد مجهولين في السويداء

قتل مدّرس في ريف السويداء، أمس الجمعة 19 آذار، جراء تعرضه لضربات شديدة على الرأس من قبل مجهولين في منزله.

وبحسب مصادر اعلامية محلية، فإن “وديع أبو راس” لقي حتفه داخل منزله في بلدة “الرحى” بريف السويداء بظروف غامضة.

وأضافت المصادر أن بعد معاينة الجثة من قبل الطبيب الشرعي، تبين أن “وديع” قتل إثر تعرضه لضربات شديدة على الرأس، ونقلت جثته من غرفة إلى أخرى داخل منزله.

و”أبو راس” مدرس لغة عربية ويتمتع بسيرة حسنة ويعيش لوحده في منزله، حيث توفيت زوجته قبل فترة، وفقا للموقع.

وكان قضى شخص وأصيب آخرون، الجمعة 19 آذار، جراء إطلاق للرصاص بالقرب من أحد طوابير الانتظار أمام محطة وقود في قرية “الهيات” بريف السويداء الغربي.

وكالات

اقرأ ايضاً:السفير الروسي يغادر واشنطن متوجها إلى موسكو للتشاور بعد تصريحات بايدن عن بوتين