القبض على سارقي مزارع وفيلات بـ ريف دمشق

من خلال تكثيف الدوريات و البحث عن المطلوبين و أرباب السوابق ألقت شرطة ناحية صيدنايا القبض على المدعو (محمد . ص) كونه مطلوب بإذاعة بحث بجرم سرقة و نشرة شرطية

ومن خلال التحقيق معه اعترف بسرقة ثمانية وعشرين مزرعة وفيلا ليلاً بواسطة الكسر والخلع في سهل صيدنايا و منين بريف دمشق بالاشتراك مع عدة أشخاص حيث يقومون بسرقة أكبال كهربائية و مضخات مياه وغطاسات مياه و دراجات نارية و يقومون بصهر الأكبال و إخراج النحاس و بيعه ،

وقد تم إلقاء القبض على أربعة أشخاص اعترف عليهم و صودر منهم كمية من النحاس و مبالغ مالية مليون و ستمائة ألف و دراجة نارية بدون لوحات و مازال البحث جاري عن باقي الشركاء

وزارة الداخلية

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