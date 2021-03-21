أغربها إخفاء خدوش الأثاث.. 6 استعمالات منزلية مدهشة للقهوة

تعتبر القهوة من أكثر أنواع المشروبات شيوعاً واستهلاكاً في العالم، ويقال أن البن الأخضر هو ثاني أكثر السلع تداولاً في العالم بعد النفط الخام، وتحوي القهوة على العديد من العناصر الغذائية ذات الفوائد العالية والمتنوعة.

وللقهوة استخدامات غريبة ومفيدة سنتعرف عليها فيما يلي.

استعمالات القهوة:

تقشير الجلد

تساعد القهوة المطحونة على إزالة خلايا الجلد الميتة وتستخدم في مجموعة من منتجات البشرة. في حال كنت تستخدمه في المنزل، يشير موقع العلوم إلى أنه يمكنك خلط القهوة الطازجة مع السكر البني وعصير الليمون. والتدليك لبضع دقائق قبل الشطف.

صبغة طبيعية

تحتوي القهوة على أصباغ طبيعية يمكن استخدامها لتعميق لون الشعر البني الطبيعي. من المعروف أن حبات القهوة المستخدمة تعمل كعامل تلوين للشعر والنسيج وحتى الورق. ويعتقد أن هذا هو بديل غير سام مقارنة بالأصبغة التجارية.

إزالة الرائحة

تحتوي أراضي القهوة على النيتروجين، والذي – عندما يقترن بالكربون – يمكن أن يساعد في التخلص من غاز الكبريت ذي الرائحة الكريهة في الهواء.

ببساطة، إنه يساعد في امتصاص الرائحة وإزالتها.

املأ جوربًا قديمًا بأرضيات القهوة واستخدمها كمعطر للهواء. يمكنك أيضًا وضعها داخل الثلاجة التي تنبعث منها رائحة الأطعمة التي لا معنى لها.

التصدي للحشرات

رائحة القهوة القوية تساعد على صد الحشرات مثل النمل وبعض القشريات والقواقع. احتفظ بوعاء من القهوة أو قم برشها في الهواء الطلق للتخلص من البعوض وذباب الفاكهة والنمل. يمكنك أيضًا أن تنتشر حول نباتاتك لردع الرخويات والقواقع من الزحف.

إزالة وإخفاء الخدوش على الأثاث

إذا زادت الخدوش في أثاثك الخشبي بمرور الوقت، فحاول إصلاحها بالقهوة. تحضير عجينة سميكة من القهوة والمياه، وتوضع على الخدوش باستخدام قطعة من القطن ويترك لمدة 10 دقائق. يساعد على إخفاء الخدوش عن طريق صبغ الخشب المكشوف بلون بني داكن. يمكنك إضافة عدة طبقات من المعجون للحصول على اللون الذي تريده.

فك الانسداد

لفك الانسداد في الصرف، ما عليك سوى تحضير مزيج من الصابون وبقايا القهوة المستخدمة والماء المغلي. اسكب المزيج على مصفاة دهنية أو كريهة الرائحة لجعلها نظيفة وعديمة الرائحة.

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