فيديو مثير للجدل لنساء في نادي رياضي نسائي يرتدين عباءات ونقاب

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي. مقطع فيديو لنادي رياضي نسائي ملتزم باللباس الشرعي.

فيما أظهر الفيديو، لافتة كتب عليها أنه نادي رياضي صومالي. مجموعة من النساء يرتدين عباءات ونقاب وأحذية رياضية.

حيث تنقلت السيدات بين مختلف الأجهزة الرياضية الموجودة بالنادي سواء المشايات الكهربائية. أو الأجهزة الخاصة بتقوية عضلات البطن والأقدام والأذرع وغيرها.

مقطع متداول لنادي “رياضي نسائي” ملتزم باللباس الشرعي. pic.twitter.com/3TyBnWgUWP — WHR (@whrumor) March 20, 2021

بينما أيد بعض النشطاء لفكرة ارتداء اللباس الشرعي داخل صالات الرياضة خاصة أنها نسائية بحتة.واعترض البعض الآخر.

حيث رأى البعض أنها فكرة مختلفة وتفسح المجار أمام الجميع للقيام بما يريدون. منتقدين من قام بالتصوير داخل القاعة لاختراقه خصوصية السيدات.

يذكر أن البعض قال أن الفيديو مفبرك أو عبارة عن مزحة أو مشهد من مسلسل.

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