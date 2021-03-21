شركة أمريكية تدفع لكل شخص يبتعد عن الشاشات ليوم كامل!

أطلقت شركة Reviews الأمريكية، وهي شركة لاختبار الأجهزة والخدمات، تحدي التخلص مما تصفه بـ”السموم الرقمية” لمدة 24 ساعة، إذ ستدفع الشركة للمنافسين الذين يقع عليهم الاختيار ما يزيد على ألفي دولار مقابل البقاء يوماً كاملاً دون استخدام الشاشات بكل أنواعها.

حسب تقرير لشبكة CNN الأمريكية، السبت 20 مارس/آذار 2021، فقد كتبت الشركة على موقعها، حيث يتقدم الراغبون الطامحون في التخلص من السموم الرقمية: “إذا كانت لديك الرغبة في الابتعاد عن أجهزتك ليوم كامل، لكنك في حاجة للحصول على المال، تلك هي فرصتك المثالية”.

هل تتسمر أمام شبكات التواصل الاجتماعي؟ رائع

للمساعدة في تحديد من يمتثل لشروط التقدم، تطرح الشركة بعض الأسئلة التمييزية.

وفقاً للشركة، فإن المرشح المثالي هو شخص “مهتم بالتكنولوجيا بالتأكيد” وعلى استعداد لخوض التحدي، وبينما قد يبدو من السهل الابتعاد عن تطبيق إنستغرام، فإن التحدي شامل بدرجة أكبر.

الأمر ليس سهلاً كما يبدو

لا يقتصر الأمر على تخلي المختارين للتحدي عن هواتفهم ليوم فقط، بل يشمل أيضاً التلفاز وأجهزة الألعاب والحاسوب والساعات الذكية وأجهزة المنزل الذكية (وربما مكبرات الصوت)، وجميعها محظورة في التحدي باستثناء الميكروويف، حسبما أوضحت الشركة.

إذ كتبت الشركة أن المتنافسين سيحصلون على خزانةٍ لوضع أجهزتهم الإلكترونية فيها على مدار الـ24 ساعة، إضافة إلى بطاقة هدايا من أمازون بقيمة 200 دولار لوضع “مجموعة البقاء على قيد الحياة” بدون تكنولوجيا.

كما تشمل بعض مقترحات مجموعة البقاء على قيد الحياة من شركة Reviews.org استخدام آلة الكتابة بدلاً من الحاسوب، وورق الكتابة بدلاً من الرسائل النصية، والدهانات والفرش بدلاً من صور السيلفي.

سيتعيَّن على المشاركين في التحدي مراجعة مجموعة البقاء على قيد الحياة وتقديم تقييم على التجربة بعد إتمام التحدي، لكنهم سيفعلون ذلك مع حملهم اللقب المنشود “2021 Digital Detox Challenger” (متحدي التخلص من السموم الرقمية لعام 2021).

“وقت الشاشة” يشكل خطراً متزايداً على الصحة

يأتي التحدي الذي عقدته الشركة في وقت اتخذ “وقت الشاشة” معنىً جديداً.

فقد أجبرت الجائحة الناس على العمل عن بعد، والطلاب على الدراسة عبر الإنترنت، مما جعل الهواتف ضرورية أكثر من أي وقت مضى.

وللمشاركة في التحدي، تطلب الشركة القليل من المعلومات الشخصية، وسؤالاً تتكوَّن إجابته من 100 كلمة حول سبب كونك الشخص المناسب لهذا التحدي. ستكون طلبات التقديم مفتوحة حتى 26 مارس/آذار وستعلن الشركة عن الفائزين على قناتها على يوتيوب في 29 مارس/آذار.

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