الإمارات تقر نوعا جديدا من تصاريح الإقامة والتأشيرات

أعلنت الإمارات، اليوم الأحد 21 مارس/آذار، عن إقرارها نوعا جديدا من تصاريح الإقامة والعمل بها، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء بقصر الوطن.

فبحسب تدوينة نشرها على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” كشف محمد بن راشد آل مكتوم رئيس الوزراء الإماراتي استحداث تصريح إقامة العمل الافتراضي.

During a cabinet meeting I chaired, we approved a new Remote work Visa that enables employees from all over the world to live and work remotely from the UAE even if their companies are based in another country.. pic.twitter.com/Hyp8HU8T6r — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) March 21, 2021

وقال: “ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن… أقررنا خلاله استحداث تصريح إقامة العمل الافتراضي… حيث يمكن لأي موظف في أي مكان في العالم الإقامة في دولة الإمارات لممارسة عمله عن بُعد، حتى لو لم تكن شركته موجودة في الدولة عبر هذا النوع من الإقامة”.

We also approved a multiple entry tourist visa for all nationalities to strengthen the UAE’s status as a global economic capital. pic.twitter.com/gkQU6mFbS5 — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) March 21, 2021

ولفت إلى أنه “مع تقنيات العمل عن بُعد اليوم، نوفر فرصة للجميع للعيش في أجمل وآمن مدن العالم”.

وفي سياق متصل أعلن بن راشد أيضا عن إقرار مجلس الوزراء تأشيرات سياحية متعددة الدخول لكافة الجنسيات، قائلا: “الإمارات عاصمة اقتصادية عالمية.. وجميع قراراتنا ستكون مبنية على هذه الرؤية”.

We also adopted legislative amendments regarding the use of digital technologies in judicial procedures and transactions. Justice and legislation are key sectors that must adapt to the rapidly-growing technologies. pic.twitter.com/ZlYizOOfe4 — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) March 21, 2021

وأضاف أن المجلس اعتمد كذلك “تعديلات تشريعية تتعلق باستخدام التقنيات الرقمية في الإجراءات والمعاملات القضائية. العدل والتشريع من القطاعات الرئيسية التي يجب أن تتكيف مع التقنيات سريعة النمو”.

We approved a national system for hydrogen fuel-powered vehicles and a national water and energy demand management programme to increase the efficiency of the three most energy-consuming sectors (transport, industry and construction) by 40% pic.twitter.com/tnHWC9ehMa — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) March 21, 2021

وأكد أنهم صادقوا كذلك على “نظام وطني للمركبات التي تعمل بالوقود الهيدروجيني، وبرنامج وطني لإدارة الطلب على المياه والطاقة، لزيادة كفاءة القطاعات الثلاثة الأكثر استهلاكًا للطاقة (النقل والصناعة والبناء) بنسبة 40٪”.

We are working with clear objectives to boost our economic status globally and provide the best quality of life to our citizens and residents. Our journey of development endures. pic.twitter.com/PqAnozpZvE — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) March 21, 2021

وفي سياق آخر أعلن بن راشد انضمام بلاده إلى البنك الأوروبي، لإعادة الإعمار والتنمية وبنك التنمية الجديد، الذي أنشأته دول البريكس، قائلا: “سوف تستمر شراكاتنا الاقتصادية في النمو”.

