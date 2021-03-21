القبض على 10 أشخاص في دمشق يتعاملون بغير الليرة السورية وتحويل الأموال ‏بطريقة غير قانونية

القبض على 10 أشخاص في دمشق يتعاملون بغير الليرة السورية وتحويل الأموال ‏بطريقة غير قانونية

في إطار متابعة وملاحقة الأشخاص المتعاملين بغير الليرة السورية، وبناءً على ‏المعلومات الواردة إلى إدارة الأمن الجنائي حول قيام عدد من الأشخاص بالتعامل ‏بغير الليرة السورية.‏

ومن خلال المراقبة والتحري ألقت إدارة الأمن الجنائي القبض على عشرة أشخاص ‏في مدينة دمشق أثناء قيامهم بالتعامل بغير الليرة السورية وصادرت منهم مبالغ ‏مالية تقدر قيمتها بأكثر من ستين مليون ليرة سورية، وبالتحقيق معهم اعترفوا ‏بتعاملهم بغير الليرة السورية ومزاولة مهنة تحويل الأموال بطريقة غير قانونية.‏

تم اتخاذ الإجراء اللازم بحق المقبوض عليهم وسلمت المبالغ المالية المصادرة إلى ‏مصرف سورية المركزي أصولاً، وسيتم تقديمهم إلى القضاء المختص.‏

المصدر: وزارة الداخلية ‏

اقرأ ايضاً:توقيف شخص يقوم بترويج دولارات أمريكية مزيفة في مدينة اللاذقية