التنظيف الجاف ليس جافاً تماماً.. وهكذا يمكنك القيام به بنفسك في المنزل

قد يكون الندم هو أول شعور تشعر به بعد شراء قطعة ملابس رائعة لتكتشف بعدها أن عليها علامة “تنظيف جاف فقط”.

ولكن، صدّق أو لا تصدّق، يمكن غسل معظم الملابس التي تحمل علامة التنظيف الجاف فقط في المنزل، ما عليك سوى تعلم التقنية الصحيحة للقيام بذلك.

وفقاً لاستشاري الغسيل ريتشارد نيل، غالباً ما يتم لصق ملصقات التنظيف الجاف على الملابس كإجراء احترازي. وقال نيل لصحيفة ديلي ميل: “غالباً ما يتم وضع ملصقات التنظيف الجاف فقط على أنها حل يناسب جميع قطع الملابس من قبل الشركات المصنعة”.

بالتأكيد، هناك مخاطر كبيرة عند غسل الملابس ذات التنظيف الجاف فقط بنفسك، لذلك تأكد من اتباع نصائحنا حول كيفية اتخاذ القرار ما إذا كنت تستطيع غسلها في المنزل وما هي الطريقة المناسبة لذلك.

“التنظيف الجاف فقط” ليس جافاً في الحقيقة!

مصطلح “التنظيف الجاف” مضلل بعض الشيء لأنه في الواقع ليس عملية جافة. التنظيف الجاف الاحترافي عملية رطبة، لكنها لا تستخدم الماء. وبدلاً من ذلك، يتم استخدام سوائل أخرى، مثل المذيبات الكيميائية، التي يتم دمجها مع المنظفات.

يتم بعد ذلك وضع الملابس في ماكينات كبيرة تعمل بدرجة الحرارة المناسبة تماماً للمساعدة في تفكيك البقع. وبعد ذلك، يتم ترشيح وتجفيف كل شيء، وإضافة مذيب جديد. تتكرر العملية عدة مرات حتى يتم التخلص من الأوساخ والبقع بالكامل. بمجرد اكتمال هذه العملية الكاملة، يتم الانتهاء من قطعة الملابس بتبخيرها ثم طيّها أو تعليقها وتعبئتها في أكياس.

بسبب كمية المواد الكيميائية المستخدمة في عملية التنظيف الجاف التقليدية، يمكن أن تبقى بقايا المواد على الملابس، لهذا السبب، نادراً ما يوصى بالتنظيف الجاف.

يتم تصنيع المزيد من المنظفات الجافة الصديقة للبيئة هذه الأيام، وهي تعطي الأولوية للمذيبات اللطيفة على الملابس والأفضل لصحة الموظفين. ولكن إذا كنت تفضل أن تقوم بتنظيف ملابسك بنفسك، إليك الطريقة والخطوات.

ما يمكنك غسله بنفسك

الأقمشة مثل الحرير والكشمير والصوف والحرير الصناعي جيدة للتنظيف الجاف في المنزل، وكذلك العناصر الحساسة مثل الدانتيل أو الكروشيه أو الملابس المحبوكة والتطريز المعقد وأشرطة العمل والترتر وحمالات الصدر والملابس الداخلية.

ولكن مع هذه الأقمشة، ما زلت بحاجة إلى توخي الحذر بشأن تغير اللون. اختبر منطقة داخلية من الملابس عن طريق ترطيبها بالماء ثم وضعها على قطعة قماش بيضاء. إذا بدأ اللون بالانحلال فالأفضل أن ترسله لمركز التنظيف.

ما لا يمكنك غسله في المنزل:

الفراء الحقيقي أو الريش

جلد عالي الجودة

الجلد المدبوغ

مخمل عالي الجودة

البدلات الرسمية

فساتين الزفاف أو غيرها من الملابس الرسمية

كيفية تنظيف ملابس “التنظيف الجاف فقط” باليد

سوف تحتاج إلى المواد التالية:

الماء المصفى أو المقطر (الماء العسر يمكن أن يحول ملابسك إلى لون مختلف)

صابون سائل معتدل (ملاحظة: يجب أن يكون الصابون عديم الرائحة. يمكن استخدام شامبو الأطفال السائل هنا. مسحوق الغسيل مادة كاشطة جداً للتنظيف الجاف الذي تقوم به بنفسك).

دلو (أو حوض نظيف)

دلو (اختياري)

الطريقة:

1. جهز الحوض أو الدلو

في حوض أو دلو نظيف، أضف الماء البارد بصابون سائل معتدل غير معطر. قلّب الماء والصابون عدة مرات بيديك لضمان خلط كل شيء بالتساوي.

2. معالجة البقع

إذا لزم الأمر، يمكنك تنظيف البقع عن طريق إضافة قطرة من الصابون مباشرة إلى البقعة. استخدم أصابعك لفرك البقعة بالصابون برفق.

3. اقلب الداخل للخارج وابدأ الغسيل

إذا كانت الملابس تحتوي على أي زينة أو تفاصيل أخرى، فستحتاج إلى قلبها قبل غسلها.

ضع قطعة الملابس في محلول الماء والصابون وحركها برفق حولها. ثم اتركها منقوعة لمدة 15 إلى 30 دقيقة.

4. اشطفها بالماء

اشطف قطعة الملابس جيداً بالماء البارد عدة مرات للتخلص من الصابون بالكامل. ثم اضغط برفق على جانب الحوض أو الدلو لتصريف أي ماء زائد. لا تلفها أو تضغط عليها أو تفركها! إذا كانت لا تزال مبللة، يمكنك وضع الثوب في منشفة كبيرة للجسم وطي المنشفة حول الثوب والضغط على المنشفة لمساعدتها على امتصاص الماء الزائد.

5. دعها تجف

اترك ملابسك معلقة لتجف أو اتركها على منشفة جافة ونظيفة.

6. اللمسات الأخيرة

يمكنك استخدام جهاز بخار خفيف لإزالة أي تجاعيد متبقية. وإذا لم يكن لديك قدر بخاري، فيمكنك تعليقها ببساطة في الحمام أثناء الاستحمام للمساعدة في تخفيف التجاعيد.

كيفية غسل الملابس ذات التنظيف الجاف فقط في الغسالة

إذا كنت تفضل الغسل في الغسالة، فإليك الطريقة للقيام بذلك:

المواد:

صابون سائل معتدل

كيس غسيل شبكي

زيت أساسي (اختياري)

وفي حال كنت تتساءل، لا، لست بحاجة إلى مجموعة مواد التنظيف الجاف!

الطريقة:

1. معالجة البقع إذا لزم الأمر

عالج أي بقع بصابون أو شامبو معتدل وغير معطر عن طريق وضع قطرة من الصابون مباشرة على الملابس وفركها.

اقلب الثوب من الداخل إلى الخارج لحمايته وضعه في كيس غسيل شبكي.

2. قم بتشغيل الغسالة

ضع القليل من صابون الغسيل الخفيف غير المعطر في الغسالة. قم بتشغيل الغسالة على إعداد الغسيل الدقيق أو السريع.

3. التنشيف

علق الملابس الجافة عند الانتهاء من الغسالة، واستخدم البخار إذا لزم الأمر لإزالة أي تجاعيد. التجفيف بالتعليق هو الأفضل دائماً، ولكن إذا كنت تنظف شيئاً أقل حساسية مثل الكتان أو القطن، فيمكنك تشغيل المجفف في إعداد الدورة المنخفضة.

عربي بوست

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