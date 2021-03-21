لا مكان لليأس في حياة مواليد 3 أبراج… الحلول دائماً متوافرة

“لا حياة من دون أمل، ولا يأس مع الحياة”، هو المثال الذي يتعيّن علينا جميعأً تطبيقه كي نواصل العيش والتخطيط والتنفيذ والتقدّم إلى الأمام. ويبدو أن هذا ينطبق بشكل خاص على مواليد 3 أبراج. فلا داعي لأن يشعر هؤلاء بالقلق أو اليأس، لأن الحلول لمشاكلهم تتوافر دائماً.

الحمل

قد يشعر مولود الحمل في بعض الأحيان بوطأة الأزمات وبثقل المشكلات التي يواجهها. لكن لا داعي لأن يحس بالقلق أو يبالغ في التعبير عن استائه. فالحلول غالباً ما تقدَّم له على طبق من ذهب. ويعود السبب إلى شخصيته المحبّبة وإظهاره الجدية في كل عمل يقوم به.

الميزان

كثيراً ما يشكو مولود الميزان من تأثير المشاكل والأزمات في المقربين منه. لكنه يعلم جيداً أن عليه التحلّي بالصبر، لأن الحلول تتوافر بشكل دائم. وقد يحدث هذا مصادفة ومن دون تخطيط مسبق. إذاً، من المهم أن يكون جاداً في ما يقوم به ويُتقن فن الانتظار.

الدلو

هو من أكثر مواليد الأبراج تأثراً بالأزمات التي تحدث في محيطه. والسبب أنه يتفاعل معها بشكل كبير كما أنه يأخذ القرارات العاجلة التي تؤدي الى ارتكابه الأخطاء. ورغم هذا فهو يتلقى الدعم الدائم من المحيطين به. ولهذا لا يمكن أن تدوم أزماته لوقت طويل.

المصدر: لها

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