رئيس جمعية صاغة اللاذقية: المبيعات صفر ونقضي يومنا بلعب طاولة الزهر

أكد رئيس الجمعية الحرفية لصناعة الذهب والمجوهرات في اللاذقية مروان شريقي عدم وجود إقبال شراء للذهب بمناسبة عيد الأم على الإطلاق.

وقال شريقي: الناس ليس معها ما يكفي لتأكله كيف ستشتري الذهب الذي وصل سعر الغرام منه إلى 230 ألف ليرة؟ لا مبيعات نهائياً ولا بأي شكل من الأشكال، نقضي يومنا بلعب طاولة زهر أمام محالنا لا أكثر.

ولدى سؤالنا عن أصحاب الطبقة الغنية وشراء الذهب، ذكر رئيس جمعية الصاغة أن أبناء الطبقة الثرية لم يكونوا يوماً من زبائن سوق الذهب بل إنهم يفضلون شراء الذهب من خارج البلد، قائلاً: لا يعجبهم مصاغنا وهم بالأساس يشترون من الخارج لا من سوقنا المحلي.

الوطن

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