جواز سفر المنتجات العضوية السورية الى أوروبا

يختلف المنتج العضوي عن المنتج التقليدي سواء كان منتج زراعي خام أو منتج مصنّع بمواصفات ومعايير عديدة أهمها الجودة والخلو من الشوائب الكيميائية والأثر المتبقي وله أهمية تصديرية عالية ,,

حيث يمكن للمنتج العضوي الدخول للأسواق العالمية بانسيابية أكثر من التقليدي ولكن يجب أن يكون معتمداً ومرخصاً من قبل إحدى شركات المنح والترخيص.

وتعتبر شركة ccpb الإيطالية من الشركات السباقة في هذا المجال للعمل في سورية حيث تم افتتاح مكتب مرخص ومعتمد مرتبط بمكتبها الإقليمي في بيروت وتم منح عدة شهادات لمنتجات عضوية زراعية ومصنعة معترف بها عالمياً ومنهم:

شركة بيوشام للمستحضرات الطبية والعطرية وإنتاج زيت الزيتون

وشركة دوم بيولوجي لإنتاج الخضار والفواكه العضوية و منها الفريز العضوي المجمد المعد للتصدير

وشركة الشهابي لإنتاج التفاح والخل العضوي

وشركة حماه فارم لإنتاج الكمون العضوي

وشركة برجلوس لإنتاج العنب العضوي المخصص للنبيذ

ومجموعة N.T.G لإنتاج وتعبئة الحمضيات ضمن شروط الزراعة المتكاملة ICM

حيث تم الترخيص لكل ماسبق وفق معايير ومواصفات الاتحاد الاوروبي للمنتجات العضوية

وهي خطوة مهمة لدخول المنتجات السورية تباعآ للأسواق العالمية

و للتفاصيل التقت سنسيريا بالمهندس منار حسن الخبير في شركة ccpb الإيطالية والمفتش المعتمد على الشركات الراغبة في التأهيل حيث وضح أن الزراعة العضوية مهمة جدآ وضرورية لمستقبل الزراعة في سوريا من حيث تصريف المنتجات الزراعية وتصديرها وخصوصآ المنتجات الزراعية المصنعة لدول الجوار أو الأسواق العالمية نظرآ لمواصفاتها وجودتها العالية وإن شهادة المنتج ضرورية كونها تعد بمثابة جواز سفر له للدخول للأسواق العالمية…

لذلك لابد من العمل على نشر ثقافة الزراعة العضوية وثقافة المنتجات العضوية والتعريف بقيمة شهادة الترخيص وقيمتها التجارية وإقامة ندوات وورشات عمل تضم كبار المزارعين والصناعيين والمصدرين و ذلك بالتعاون بين القطاع العام والخاص كي نصل الى نتائج ناجحة على الصعيد العملي

سينسيريا

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