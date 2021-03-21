الإثنين , مارس 22 2021
٨١٠ منشآت صناعية تدخل الإنتاج في فضلون الصناعية

٨١٠ منشآت صناعية تدخل الإنتاج في فضلون الصناعية

‏ساعتين مضت اقتصاد 141 زيارة

٨١٠ منشآت صناعية تدخل الإنتاج في فضلون الصناعية

بعد تقديم التسهيلات اللازمة من خدمات وبنية تحتية بهدف تسهيل عودة النشاط وتحريك عجلة الإنتاج في منطقة فضلون الصناعية تم عودة أكثر من ٨١٠ منشآت صناعية للعمل.

رئيس لجنة فضلون الصناعية بريف دمشق فواز أسطة الحلبي أكد ضرورة استكمال تلبية احتياجات المنشآت الصناعية من خدمات وتقديم المزيد من التسهيلات للصناعيين في المنطقة الصناعية لتشجيع عودة من لم يعد لفتح منشآتهم ومحالهم بعد.

وأوضح حلبي للثورة أنه تم في الآونة الأخيرة تقديم عدد من الخدمات بعد إعادة تأهيل جزء من البنى التحتية وتعبيد جزء من الطريق الرئيسي وعدد من الشوارع الرئيسية وخدمات النظافة ما ساهم في عودة نحو ٨١٠ صناعيين إلى المنطقة.

وطالب حلبي إتمام تعبيد الطريق الرئيسي في منطقة فضلون واستكمال تركيب المحولات الكهربائية وتقديم كافة التسهيلات من أجل عودة كل الصناعيين إلى المنطقة لكي يساهموا إلى جانب من يعملون في عملية الإنتاج و توفير المزيد من فرص العمل وضخ الإنتاج في السوق المحلية وتحريك هذه السوق وتعزيز تنافسية المنتجات المحلية داخلياً و خارجياً والتصدير إلى الأسواق الخارجية.

اقرأ أيضا: احذروا أساليب التلاعب بالبطاقة الذكية

وكالة أوقات الشام الإخبارية | شام تايمز
© Copyright 2021, All Rights Reserved