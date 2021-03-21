٨١٠ منشآت صناعية تدخل الإنتاج في فضلون الصناعية

بعد تقديم التسهيلات اللازمة من خدمات وبنية تحتية بهدف تسهيل عودة النشاط وتحريك عجلة الإنتاج في منطقة فضلون الصناعية تم عودة أكثر من ٨١٠ منشآت صناعية للعمل.

رئيس لجنة فضلون الصناعية بريف دمشق فواز أسطة الحلبي أكد ضرورة استكمال تلبية احتياجات المنشآت الصناعية من خدمات وتقديم المزيد من التسهيلات للصناعيين في المنطقة الصناعية لتشجيع عودة من لم يعد لفتح منشآتهم ومحالهم بعد.

وأوضح حلبي للثورة أنه تم في الآونة الأخيرة تقديم عدد من الخدمات بعد إعادة تأهيل جزء من البنى التحتية وتعبيد جزء من الطريق الرئيسي وعدد من الشوارع الرئيسية وخدمات النظافة ما ساهم في عودة نحو ٨١٠ صناعيين إلى المنطقة.

وطالب حلبي إتمام تعبيد الطريق الرئيسي في منطقة فضلون واستكمال تركيب المحولات الكهربائية وتقديم كافة التسهيلات من أجل عودة كل الصناعيين إلى المنطقة لكي يساهموا إلى جانب من يعملون في عملية الإنتاج و توفير المزيد من فرص العمل وضخ الإنتاج في السوق المحلية وتحريك هذه السوق وتعزيز تنافسية المنتجات المحلية داخلياً و خارجياً والتصدير إلى الأسواق الخارجية.

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