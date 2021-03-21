قيادي في قوّات سوريا الديمقراطية يجري عملاً جراحياً في دمشق

أجرى أحد قياديي قوّات سوريا الديمقراطية قسد منذ عدّة أيام، عملاً جراحياً في العاصمة السورية دمشق.

وأفاد موقع سناك سوري أنّ القيادي البارز في الإدارة الذاتية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية (قسد), المدعو ديّار إبراهيم, ذهب إلى دمشق من أجل إجراء عملية جراحية في عينه، وأمضى في دمشق قرابة الأسبوع قبل أن يعود إلى الحسكة عبر مطار القامشلي أوّل أمس الجمعة 19 آذار/مارس.

ويشغل إبراهيم منصب رئيس الاتحاد الرّياضي في الإدارة الذاتية التابعة لقوّات سوريا الديمقراطية, إضافة إلى أنّه شغل مناصب قيادية في المجموعات العسكرية التابعة لقسد، وشارك في العديد من الأعمال العسكرية حتى أصيب وبترت يده في إحدى المعارك.

تجدر الإشارة إلى أنّ الأوضاع كانت متوترة ما بين قوّات سوريا الديمقراطية قسد وقوّات الجيش السوري في القامشلي والحسكة، وشهدت الآونة الأخيرة اشتباكات بين الطرفين قبل أن يذهب وفدٌ من قوات سوريا الديمقراطية إلى دمشق منتصف شباط/فبراير الفائت، للقاء مسؤولين في الأمن السوري وإجراء محادثاتٍ معهم حول عددٍ من الملفات, كالنفط والحصار الذي تفرضه قسد على أحياء الشيخ مقصود والأشرفية وغيرها, بالاضافة الى مدينة عين عيسى الاستراتيجية، التي شهدت صراعاً قوياً بين الطرفين مطلع كانون الثاني/يناير الفائت.

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