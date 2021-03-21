قذائف على حلب تسفر عن شهيدين و17 مصاباً

قذائف على حلب تسفر عن شهيدين و17 مصاباً

استشهد شخصان وأصيب 17 آخرون بجروح متفاوتة الشدة يوم الأحد، جراء سقوط عدة قذائف على حي الفردوس بحلب.

وضجت مدينة حلب بخبر استهداف حي الفردوس للمرة الأولى منذ ما يقارب السنة.

ووضح مصدر عسكري أن القذائف مصدرها المجموعات المسلحة المدعومة من الاحتلال التركي المتواجدة في ريف حلب الغربي.

بدوره نقل مراسل تلفزيون الخبر في حلب أن الشهيدين والإصابات الـ17 ، توزعت بواقع شهيد وخمسة مصابين وصلوا مشفى الجامعة، بينما وصل العدد المتبقي لمشفى الرازي، ومن بين المصابين طفلين.

وصرح رئيس الطبابة الشرعية في حلب الدكتور هاشم شلاش لتلفزيون الخبر أن “عدد ضحايا القذائف مرجح للازدياد، بسبب حالة بعض المصابين الحرجة”.

يذكر أن القذائف التي استهدفت حي الفردوس سقطت بـ “سوق الخضرة” ومنطقة المقبرة ، علماً أن آخر استهداف تعرض له الحي كان في شهر شباط من العام الماضي 2020.

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