خالد الخوجة يهاجم أردوغان.. ما السبب؟

هاجم الرئيس السابق للائتلاف السوري المعارض “خالد_خوجة” الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان”، بسبب دفاعه عن نظيره الروسي “فلاديمير_بوتين”، عقب وصف الرئيس الأمريكي “جو بايدن” له بالقاتل.

خوجة قال عبر تغريدة له «لم أكن أتوقع أن يحشر الرئيس أردوغان نفسه للدفاع عن بوتين بعد وصف بايدن له بالقاتل وذكرى المذبحة التي أودت بحياة 34 من الجنود الأتراك في إدلب مازالت في الأذهان ناهيك عن عشرات الألوف من المدنيين السوريين».

وفي وقت سابق، أكد “أردوغان” أن «تصريحات بايدن، ووصفه نظيره الروسي بوتين بالقاتل، لا تناسب رئيساً وهي غير مقبولة».