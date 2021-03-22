مسلحو ‘قسد’ يمنعون تقدم القوات التركية في ريف الرقة الشمالي

منعت قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، القوات التركية والجماعات الارهابية الموالية لها من التقدم في مناطق بريف الرقة الشمالي.

وقال المرصد المعارض ان قوات سوريا الديمقراطية تتصدى للهجوم الذي تشنه القوات التركية والجماعات الموالية لها على محاور منها محور صيدا ومعلق شرقي عين عيسى، بينما كثفت القوات التركية قصفها الذي بدأته منذ ما بعد منتصف ليل السبت-الأحد،

واشار المرصد الى وقوع المزيد من الخسائر البشرية في صفوف الطرفين على خلفية القصف والاشتباكات العنيفة.

وتأتي الضربات الجوية للقوات التركية بعد فشل الفصائل الموالية لتركيا في تحقيق تقدم على المحاور.