مستلقية على الشاطئ… بريانكا شوبرا تخطف الأنظار وتكشف عن حلمها… صورة

مستلقية على الشاطئ… بريانكا شوبرا تخطف الأنظار وتكشف عن حلمها… صورة

ظهرت نجمة بوليوود الهندية، بريانكا شوبرا، وهي مستلقية على الشاطئ في إطلالة جذابة خطفت أنظار متابعيها.

ونشرت بريانكا شوبرا​ (38 عاما) الصورة على حسابها بموقع “إنستغرام”، معلقة: “أحلم بمركب على جزيرة مع زوجي (المغني الأمريكي) نيك جوناس”، ولاقت صورتها إعجاب عدد كبير من المتابعين.

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والإثنين الماضي، أعلنت شوبرا، وزوجها جوناس، من العاصمة البريطانية لندن، ترشيحات حفل جوائز أوسكار السينمائية الـ93 الذي يقام خلال شهر أبريل/ نيسان المقبل.

ومطلع الشهر الماضي، تصدرت نجمة بوليوود، محرك بحث “غوغل”، بعد اقتحامها مجال الأعمال بإطلاق علامة تجارية خاصة بها للعناية بالشعر.

وأعلنت شوبرا عبر حسابها بموقع “إنستغرام”، عن إطلاقها علامة “Anomaly”، التي تتميز بأنها نباتية بالكامل وصديقة للبيئة وأسعارها في متناول الجميع.

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