مستشفى طرطوس يستعين بالشرطة لحل خلاف مع عائلة مصابة بالكورونا

قال الدكتور “اسكندر عمار” مدير الهيئة العامة لمشفى الباسل في “طرطوس”، لـ”سناك سوري”، إن عدد الإصابات بفيروس كورونا ارتفعت بنسبة ثلاثة أضعاف الأسبوع الثالث من شهر آذار الحالي عن الشهر الفائت، حيث يتواجد في قسم العزل حالياً /60/ مريضا، إضافة لتزايد عدد الحالات المراجعة للشعبة الصدرية.

وأضاف في حديثه، أن الكادر الطبي والتمريضي في قسم العزل بالمشفى يعاني من التنمر من قبل بعض الأهالي حين إخبارهم بأن مريضهم مشتبه بإصابته بالكورونا، مؤكداً أنهم اضطروا في احدى المرات للاستعانة بالشرطة لحل خلاف بين طبيبة مقيمة وذوي إحدى المريضات بعد إبلاغهم عن إصابتها بالفيروس.

نسبة المراجعين في المستشفى الحكومي بمدينة “بانياس” تضاعفت أيضاً خلال الشهر الحالي حسب مديره الدكتور “عماد بشور”، مضيفاً لـ”سناك سوري” أن نسبة المرضى المراجعين والمقبولين في قسم العزل تضاعفت شهر آذار الحالي وقد وصل عدد المقبولين في قسم العزل إلى /11/ مريضا، بعد أن كان الشهر الماضي مريض واحد فقط، ناهيك عن زيادة عدد المراجعين بشكوى آلام صدرية يتم تخريجهم لمتابعة العلاج منزلياً خلال فترة العزل.

بدوره “ماهر الشيخ” مدير مكتب دفن الموتى في مدينة “طرطوس” أشار إلى أنه تم التعامل مع حالتي دفن لضحايا كورونا الشهر الحالي، «بخلاف الشهر الفائت شباط حيث لم نستقبل أية حالة وفاة، وهذا يتقاطع مع التصريحات الطبية بشأن تزايد عدد الإصابات ووجوب الحذر والتقيد بالإجراءات الاحترازية».

مدير الإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة “توفيق حسابا”، كان قد قال في تصريحات سابقة أنه لا يوجد في مشافي “دمشق” الآن أي سرير فارغ في العناية المشددة لاستقبال مرضى كورونا، ويتم حالياً البحث عن إمكانية توفير العناية المشددة لمرضى كورونا في مشافي “الزبداني” و “القطيفة”.

وتشهد مختلف المحافظات السورية ازدياداً بعدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا حيث سجلت “دمشق” لوحدها 85 إصابة جديدة وفقاً لآخر تحديث نشرته وزارة الصحة عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك، يوم السبت 20 آذار 2021 فيما سجلت 163 إصابة جديدة بكل المحافظات ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 17240، تم تسجيل 93 حالة شفاء منها ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 11503، وتسجيل 12 حالة وفاة من الإصابات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1153.

سناك سوري – نورس علي

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