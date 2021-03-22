وفاة ممثلة مصرية شابة بأزمة قلبية

أعلنت نقابة المهن التمثيلية عن طريق الفنان عزوز عادل، نبأ وفاة الفنانة الشابة رضوى أبو شادي.

وكان عزوز عادل، نشر صورة للفنانة الراحلة عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك»، وعلق عليها قائلاً: «البقاء لله، وفاة الفنانة الشابة رضوى أبو شادي، رحم الله الفقيدة، وألهم أهلها وأحبابها الصبر والسلوان، كان عندها نفس أحلامنا بس خلصت بدري».

وتوفيت رضوى أبو شادي، إثر تعرضها لأزمة قلبية مفاجئة أودت بحياتها.

ونعت نقابة المهن التمثيلية عبر صفحتها على فيسبوك، خبر الوفاة، وقالت في بيان لها: “البقاء لله‫ وفاة الفنانة الشابة رضوى أبو شادي، ‫رحم الله الفقيدة وألهم أهلها وأحبابها الصبر والسلوان، كان عندها نفس أحلامنا بس خلصت بدري”

يذكر أن رضوى أبو شادي عملت مذيعة بعدد من البرامج الفنية فى قناتي الحرة وأبو ظبي، تخرجت في الجامعة الأميركية قسم إعلام ومسرح، ولها عدد من الهوايات الفنية مثل الرقص الفلكلوري والعزف على عدد من الآلات الموسيقية الشرقية والغربية.

شاركت في مسلسل “عرفة البحر” أمام النجم نور الشريف، ودور نعمة مع ليلى علوى فى “كابتن عفت”، ومع وصابرين في “سامحنى يا زمن”، ومع حنان ترك في “القطة العامية”.

المصدر : لها

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