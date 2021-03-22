باسم ياخور يتجول في “ضيعة ضايعة”.. فيديو لمعالم القرية بعد 11 عاماً من تصوير المسلسل الشهير

باسم ياخور يتجول في “ضيعة ضايعة”.. فيديو لمعالم القرية بعد 11 عاماً من تصوير المسلسل الشهير

أعاد الفنان السوري باسم ياخور إلى ذاكرة الجمهور مسلسل “ضيعة ضايعة”، عبر زيارة تفقدية لموقع التصوير بعد 11 عاماً من تصوير المسلسل الشهير، فيما لاقى فيديو الزيارة عدداً كبيراً من المشاهدات.

الفنان السوري ظهر في الفيديو وهو يتجول بشوارع الضيعة، التي تُعرف باسمها الحقيقي “السمرا”، معبراً عن شغفه لمعرفة مصيرها ومصير الأماكن والأشخاص الذين كانوا بها، بعد كل هذا الزمن.

في بداية الجولة زار ياخور “دكانة صالح”، مستذكراً أيام تصوير “ضيعة ضايعة”، ليفاجئه الفنان عبدالله الذي أدى شخصية صالح.

كما ظهرت الفنانة السورية تولاي هارون إلى جانب ياخور ضمن المقطع المصور، وهي تستذكر شخصيتها الفنية كزوجة له.

وفي جولتهم أمام المخفر واسترجاعهم لذكريات الأحداث التي عرضت في العمل الفني، ظهر الفنان جرجس جبارة، واضعاً بصمته بشخصيته المميزة أبو نادر.

المشاركون في هذا الفيديو اختتموا جولتهم بزيارة قبر الراحل المبدع نضال سيجري، الذي أدى دور البطولة إلى جانب الفنان ياخور بشخصية أسعد خرشوف.

وقد عانى سيجري في السنوات الأخيرة من عمره من مرض سرطان الحنجرة، الذي أدى إلى استئصال حنجرته، وقد توفي عام 2013.

يشار إلى أن المسلسل قد لاقى انتشاراً واسعاً كونه يمثل الحياة الريفية البسيطة في سوريا، من خلال قرية “أم الطنافس الفوقا”، التي تم إطلاق هذا الاسم عليها خلال المسلسل الدرامي السوري الأشهر “ضيعة ضايعة”.

وقد تناول المسلسل جوانب عديدة، منها الكوميدية، ومنها الأكشن، كالمعارك التي كانت تشهدها “أم الطنافس” من خلال جماعات التهرب التي كان يقودها “أبوشملة” وجماعة المخفر جرجس جبارة “أبو نادر”.

ومن أهم ما ميز هذا العمل هو اللهجة المحكية فيه، حيث تحدث الممثلون لهجة مشتقة من لهجة أهالي مدينة اللاذقية، واستعملوا فيه مفردات غاية في الطرافة والغرابة، وما زالت مستخدمةً في أرجاء المنطقة.

عربي بوست

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