راغب علامة يُبكي زوجته جيهان على الهواء

حلّت جيهان علامة، زوجة الفنان اللبناني راغب علامة، ضيفة على برنامج “صباح الخير يا عرب” الذي يعرض على شاشة قناة “العربية”. وتبين أنه تمت استضافتها برفقة ابنها الأكبر خالد لمناسبة عيد الأم.

وجرى خلال اللقاء عرض مشاهد من حياتها برفقة أفراد أسرتها كما بثت أغنية “بتذكر يا إمي” بصوت زوجها فيما وجه إليه ابناها معايدة خاصة. وهذا ما دفعها إلى التأثر والبكاء.

ورداً على سؤال عمن يشبهها منهما أكثر أجابت بالقول إن العائلة تنقسم إلى فريقين: هي ولؤي وراغب وخالد. وذكرت أن ابنها الأصغر يشبهها إلى حد كبير وأن خالد ورث بعض الطباع منها أيضاً.

وعن سبب بكائها قالت إنها تأثرت حين استعادت المشاهد وتذكرت كيف قامت بتربية ابنيها وكيف كبرا بسرعة. ولفت المقطع المصور انتباه عدد كبير من المتابعين الذين أثنوا على حفاظ جيهان على جمالها رغم مرور السنوات.

View this post on Instagram A post shared by |❥ᵛ͢ᵎᵖ دكتوره بزه ضحك (@q8_xp)

ويشار إلى أن راغب نشر مقطعاً من “بتذكر يا إمي” على حسابه الخاص على “تويتر” مع تغريدة كتب فيها: “دامت الأم ربيعاً للدنيا وأول زهورها. أعايد أمهات العالم وأنحني أمام الأم اللبنانية الدامعة، فهي سيدة تعنّفها السلطة عندما تدفع بأبنائها إلى الفرار. قلبها على ولدها وقلب الحكم على الحجر تحية لكل أم حلمت أن يكبر أولادها إلى جانبها ولكنهم أُجبروا على الهجرة”.

اقرأ أيضا: هل تغني هيفا وهبي في دمشق؟