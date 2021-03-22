ممثلة مصرية تفاجئ الجمهور بصورة بدون حجاب وبشعر أشقر

ضجة كبيرة أثارتها الممثلة المصرية عفاف راشد، وذلك بعد نشرها عبر صفحتها الخاصة على فيسبوك صورة جديدة لها، ظهرت فيها بدون حجاب، وبشعر أشقر وملامح وجه نضرة على الرغم من بلوغها عامها الـ64.

هذه الصورة سرعان ما تداولها المتابعون بكثافة وتفاعلوا معها، إذ أعرب البعض منهم عن تفاجئهم من إطلالتها وشكلها، متسائلين عن حقيقة هذه الصورة وإن كانت طبيعية ومن دون أي تعديلات.

وبعد هذه الضجة، خرجت راشد لتتحدث عن الموضوع، قائلةً:” أنا أهتم ببشرتي يوميا من خلال عدد من أقعنة الوجه التي تتكون من زبادي وليمون وجرسلين وزيت الزيتون ومر البطارخ، وماسورة نخاع نية مطحونة”، مشيرةً إلى أنها تضع هذه الخلطات على وجهها يوميا”.

وعن سبب خلعها للحجاب، قالت راشد خلال مداخلة هاتفية على قناة “دي إم سي”:” أنا ست مريضة بالصداع من وأنا صغيرة، لبست الحجاب في 2008، وقلعت الحجاب عشان كنت تعبانة”.

وبالمقابل كان لافتاً تعليق البعض على إطلالة راشد هذه بالشعر الأشقر، حيث شبهوها بالنجمة الأميركية جينيفر لوبيز.

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