تويتر سيتيح ميزة مهمة ومطلوبة مقابل المال

يعتزم تطبيق “تويتر” إتاحة ميزة حذف التغريدت .مقابل مبلغ مالي.

واكتشفت باحثة التطبيقات، جاين مانشون وونغ، شاشة اشتراك مرتبطة بميزة “حذف التغريدات” (Undo Tweet).. التي ظهرت في استطلاع للرأي يسأل فيه “تويتر” مستخدميه عن الميزات التي يرغبون في دفع ثمنها.

ويتشابه زر “حذف التغريدات” على “تويتر” مع زر “تراجع عن الإرسال” في البريد الإلكتروني “جي ميل”، حيث ينتظر الموقع بضع ثوان قبل إرسال الرسالة فعلياً.

ولم يصرح “تويتر” ما إذا كانت ميزة “حذف التغريدات” ستقتصر على العملاء الذين يدفعون اشتراكات، فمن المحتمل أنها ليست بعيدة بما يكفي في مرحلة التطوير حتى يتم اتخاذ هذا القرار حتى الآن.

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