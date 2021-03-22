Hong Guang Mini أفضل سيارة كهربائية مبيعًا في العالم

تفوقت السيارة الكهربائية الصغيرة Hong Guang Mini على Model 3 من شركة تيسلا باعتبارها السيارة الكهربائية الأكثر مبيعًا في العالم في شهري يناير وفبراير، وهو ليس إنجازًا صغيرًا بالنسبة لسيارة الهاتشباك الجديدة نسبيًا.

وتم بيع أكثر من 36000 من السيارة الصغيرة في شهر يناير، مقارنة بنحو 21500 سيارة Model 3، وباعت Hong Guang أكثر من 20000 وحدة الشهر الماضي، مقارنة بأقل من 13700 لسيارة تيسلا.

وتم تصنيع السيارة الصغيرة في إطار شراكة مشتركة بين شركة SAIC Motor المملوكة للدولة في الصين، وشركة Wuling Motors، وشركة صناعة السيارات الأمريكية جنرال موتورز، ويشار إليها محليًا باسم Wuling.

وتباع Hong Guang Mini في الصين فقط بسعر 28800 يوان، أو نحو 4500 دولار، وهناك دراجات كهربائية في السوق حاليًا تكلف أكثر من ذلك.

ووفقًا للشركة، فإن السيارة تقدم 170 كيلومتر من المدى لكل شحنة، ويمكن أن تصل إلى سرعة قصوى تبلغ 100 كيلومتر في الساعة، ويمكن شحنها عبر منفذ 240 فولط.

وتستخدم السيارة محركًا كهربائيًا منفردًا بقوة 13 كيلوواط ينتج 17.4 حصانًا وعزم دوران يبلغ 62.7 رطلاً.

وتشمل مواصفاتها قاعدة عجلات بقياس 76.4 إنشًا، ويبلغ طولها أقل بقليل من 115 إنشًا، وعرضها 59 إنشًا، ويبلغ ارتفاعها نحو 64 إنشًا، ويبلغ إجمالي وزنها نحو 665 كيلوجرام.

وبالرغم من أبعادها الصغيرة للغاية، إلا أنها تتميز بطريقة ما بمساحة تخزين تبلغ 741 لتر (مع طي المقاعد الخلفية).

وتقول الشركة المصنعة: إن Hong Guang Mini تتسع لأربعة أشخاص، ويمكن طي المقاعد الخلفية لأسفل إذا كنت بحاجة إلى مساحة تخزين.

وتشمل ميزات الأمان القياسية الفرامل المانعة للانغلاق ونظام مراقبة ضغط الإطارات وأجهزة الاستشعار الخلفية لوقوف السيارة، إلى جانب مكيف الهواء والنوافذ الكهربائية وجهاز الستيريو.

ومن ناحية أخرى، يحصل النموذج الأساسي لعام 2021 من سيارة تيسلا Model 3 على أكثر من 400 كيلومتر من المدى لكل شحنة، ويبدأ سعرها من نحو 40 ألف دولار.

ويبلغ طول قاعدة العجلات 113 إنشًا وطولها 185 إنشًا وعرضها 73 إنشًا وارتفاعها نحو 57 إنشًا وتزن نحو 1590 كيلوجرام.

وتم إطلاق Hong Guang Mini في الصيف الماضي وحققت نجاحًا مفاجئًا، لكنها لا تزال تُباع في الصين فقط، وتشير بعض التقارير إلى أنها قد تأتي إلى أسواق أخرى في نهاية المطاف.

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