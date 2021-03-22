ب 8 خطوات فقط.. احمي إيميلك من الاختراق

عند انشاء إيميل خاص بك، قد يتعرض للاختراق، وبالتالي عدم قدرتك على استرجاعه، لذا سنقدم لك في هذا المقال بعض الطرق التي يمكن استخدامها لحماية البريد الإلكتروني (الإيميل) من الاختراق، ومنها ما يلي:

1- استخدام كلمة مرور آمنة

2- استخدام برامج الشبكة الخاصة الافتراضية

3- تحديث البرامج الموجودة على الجهاز

4- تجنب استخدام الأجهزة والشبكات العامّة

5- تفعيل نظام المصادقة الثنائية

6- تغيير أسئلة الأمان الخاصة بالحساب

7- استخدام برامج مكافحة الفيروسات

8- تجنب فتح الرسائل المجهولة

اقرأ أيضا: تويتر تعيد النظر في سياستها تجاه قادة العالم