غرام الذهب عيار 21 ينخفض إلى 200 ألف ل.س

انخفض سعر غرام الذهب المحلي في النشرة الرسمية 30 ألف ليرة سورية خلال يومين، ليسجل مبيع الغرام (عيار 21) اليوم 200 ألف ل.س بعدما كان 230 ألف ل.س الخميس الماضي.

وسجل مبيع الغرام (عيار 18) اليوم في النشرة الرسمية 171,429 ل.س، بعدما كان بـ197,143 ليرة الخميس الماضي، بتراجع قارب 26 ألف ل.س، بحسب نشرة الأسعار الصادرة عن “الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق”.

واعتبر نقيب صاغة دمشق غسان جزماتي، مؤخراً، أن “الأسعار الحالية للذهب عبارة عن فورة مؤقتة، وستنخفض عندما ينخفض سعر الدولار”، وأوضح أنه يتم رفع تسعيرة غرام الذهب بما يعادل أسعار دول الجوار لكي لا يتم تهريبه.

وارتفع سعر غرام الذهب محلياً نحو 290% خلال 2020، حيث كان سعر الغرام عيار (21) 38,500 ل.س مطلع كانون الثاني 2020، فيما وصل إلى 150 ألف ل.س خلال الأسبوع الأخير من 2020، بزيادة 111 ألف ليرة سورية.

وصعد سعر غرام الذهب عيار (18) من 33 ألف ليرة مطلع العام إلى 128,571 ليرة خلال الأسبوع الأخير من العام، بزيادة قاربت 95 ألف ليرة لكل غرام، وفقاً للنشرات السعرية الصادرة عن “الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق”.

وخلال عامين (من تشرين الثاني 2018 إلى تشرين الثاني 2020) زاد سعر غرام الذهب (عيار 21) من 16 ألف ليرة إلى 147 ألف ليرة، أي بمقدار 131 ألف ليرة، فيما زاد سعره خلال 6 سنوات (من نهاية 2012 إلى نهاية 2018) بمقدار 12 ألف ليرة فقط.

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