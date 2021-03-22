الارتفاع بلغ 50 بالمئة خلال شهرين.. تعرفوا على أسعار السلع الغذائية في دمشق

تجولنا في بعض أسواق دمشق وسجلت أسعار السلع الرئيسية التي كانت قد سجلتها قبل شهرين من الآن وبات واضحاً الفرق الكبير في الأسعار لجهة الارتفاع وعدم تسجيل أي سلعة انخفاضاً في سعرها.

البداية من الأسعار الحالية حيث قمنا بجولة في أسواق مساكن برزة وباب سريجة على محلات بيع الجملة والمفرق وكان لافتاً أن محلات البيع بالجملة باتت تبيع بأسعار قريبة لسعر المفرق إن لم يكن السعر نفسه، وفي هذا السياق أشار «أبو النور» وهو صاحب محل جملة في باب سريجة إلى أن الارتفاع اليومي لسعر الصرف وعدم استقراره أدى لتقلبات سعرية متواترة ما أدى إلى صعوبة تحديد سعر جملة واضح يمكن البيع بموجبه لزبائن المفرق فأي سعر مفرق تبيع عليه يصبح خاسراً بعد عدة ساعات وليس أياماً، كون زبون المفرق يشتري كميات قليلة تناسب حاجته الشخصية وحاجة عائلته على عكس زبون الجملة الذي يشتري كميات كبيرة يمكن أن تغطي الفرق بتقلبات السعر.

50 بالمئة الفارق السعري خلال شهرين

سعر كيلو السكر يتراوح حالياً ما بين 2700 ليرة سورية إلى 3000 ليرة سورية فيما كان سعره منذ شهرين 1500 ليرة سورية أي بفارق وصل إلى 50% خلال شهرين.

وبالنسبة لمادة الرز الصيني فسعر الكيلو حالياً لا يقل عن 3000 ليرة سورية فيما كان سعره من شهرين 1700 ليرة سورية أي بفارق وصل إلى 43% خلال شهرين.

بينما تضاعف سعر زيت دوار الشمس خلال شهرين ليسجل مبيعه حالياً ما بين 10500 ليرة سورية و11500 ليرة سورية حسب النوع وسعر الجملة والمفرق فيما كان سعره من شهرين بحوالي 5500 ليرة سورية أي إن الفارق السعري خلال شهرين وصل إلى 52%.

ولا تختلف الحال بالنسبة لأسعار السمون فسعر أدنى نوع من السمنة وصل حالياً إلى 10000 ليرة سورية فيما كان سعره سابقاً هو 5000 ليرة سورية أي بزيادة سعرية وصلت إلى 50%.

وفي مادة الشاي كانت الأسعار مضاعفة أيضاً حيث وصل سعر كيلو الشاي السوبر بيكو إلى 30000 ليرة سورية فيما كان سعره من شهرين 15000 ليرة سورية ليسجل فارقاً سعرياً بـ50% أيضاً.

وبالنسبة للحبوب الأساسية فسعر كيلو العدس حالياً لا يقل عن 2300 ليرة سورية فيما كان سعره سابقاً 1700 ليرة سورية أي إنه ارتفع بنسبة 26%، وسعر كيلو الحمص الحب حالياً هو 3000 ليرة سورية وسابقاً كان بسعر 2000 ليرة سورية أي بزيادة بلغت 33%، وسعر كيلو البرغل لا يقل حالياً عن 2300 ليرة سورية فيما كان سعره سابقاً 1400 ليرة سورية أي بزيادة بلغت 39%، وبالنسبة للمعكرونة فالسعر الحالي هو 3400 ليرة سورية والسعر السابق كان بـ1700 ليرة سورية أي ارتفع سعرها بنسبة 50%.

كما أن مادة الطحينة تضاعف سعرها خلال شهرين من 6000 ليرة سورية إلى 12000 ليرة سورية بنسبة زيادة 50%.

وكان لافتاً أن أسعار أغلبية هذه السلع لم تختلف كثيراً عن بسطات مواد المعونة التي تبيع المواد الغذائية المقدمة كمساعدات حيث إن سعر ليتر زيت دوار الشمس هو 11000 ليرة سورية، وسعر كيلو البرغل ما بين 1700 و2000 ليرة سورية، وسعر كيلو الحمص 2500 ليرة سورية، وكيلو الرز 1600 ليرة سورية.

وقد تحدثت ربة منزل تشتري حاجتها من هذه البسطات بأنها كانت سابقاً تشتري منها لفارق السعر الجيد عن باقي المحلات، ولكن حالياً حتى الشراء من البسطات بات صعباً ولا يمكن تأمين كافة السلع منها فأصبحت أسعارها مرتفعة أيضاً.

الوطن

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