لأول مرة النفايات إلى الاستثمار الخاص

أكد مدير مديرية إدارة النفايات الصلبة بطرطوس المهندس وسام عيسى أنه يجري العمل لطرح معمل وادي الهدة لمعالجة النفايات الصلبة للاستثمار من قبل القطاع الخاص، وتتم إعداد دفاتر الشروط الفنية بحيث يصبح المستثمر مسؤولاً عن المعمل بالكامل، ويستثمر نواتجه من سماد وغيرها، ويحسِّن من الطاقة الإنتاجية، على ألا تتحمل الوحدة الإدارية أي تكلفة مالية أو رسوم عن نقل القمامة، ويشكل مردوداً مالياً جيداً للمحافظة، كاشفاً أنه صدر قرار تخصيص موقع في بادية حمص بتاريخ ٢٩/٩/٢٠٢٠ لتكون ساحة تجميع القمامة من محافظة طرطوس بحيث يتم نقلها عبر السكك الحديدية وتجري مصادقة العقد من مجلس محافظة طرطوس وبإشراف رئاسة الوزراء ووزارة الإدارة المحلية، وبدراسة من جامعة البعث لإعداد دراسة حاويات القطارات لتحل مشكلة المكبات والقمامة في كامل المحافظة.

ولفت إلى أن المديرية مستمرة بتأهيل مكبات القمامة العشوائية في الوحدات الإدارية لإغلاقها والحفاظ على البيئة، إضافة إلى دعم الوحدات الإدارية بآليات القمامة اللازمة، وإصلاح المعطل منها من الموازنة المستقلة، إضافة إلى الإعانات الخاصة بتسوية المكبات وطمرها.

وأشار عيسى أن العمل مستمر بنقل وترحيل القمامة من محطات الترحيل (طرطوس، صافيتا، الدريكيش، الشيخ بدر، القدموس) إلى معمل وادي الهدة، بالإضافة لعدد من الوحدات الإدارية القريبة من المعمل، وترحيل نفايات مدينة بانياس عن طريق عقد مع القطاع الخاص ريثما يتم الانتهاء من محطة ترحيل بانياس.

بينما تُرَّحل قمامة أرواد عن طريق قارب مخصص للغاية ريثما تنفذ محطة ترحيل أرواد بعد أن تم التعاقد مع مؤسسة الإنشاءات العسكرية من أجل ذلك

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