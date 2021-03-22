الإعلام الروسي ينشر صورًا جديدة للعميد سهيل الحسن مع قوات خاصة روسية

نشر حساب “Канал специального назначения” الروسي المتخصص بعرض لقطات للقوات الروسية عبر “تلجرام”، صورًا للعميد في قوات الجيش السوري، وقائد “قوات النمر” (الفرقة 25 قوات خاصة)، سهيل الحسن، إلى جانب عناصر من القوات الخاصة الروسية.

وظهر الحسن إلى جانب القوات الخاصة الروسية في ثلاث صور نشرها الحساب، دون الإشارة إلى الموقع الذي يوجدون فيه.

الصورة الأولى نشرها الحساب في 18 من آذار الحالي، أتبعها بصورتين أمس، الأحد 21 من آذار.

وكان الحساب عرض صورًا في نيسان 2020، لعناصر كشافة “الحرس- 45” (قوات خاصة) في الجيش الروسي، خلال مشاركتهم في العمليات العسكرية إلى جانب قوات سهيل الحسن، بمدينة تدمر شرقي سوريا عامي 2016 و2017، وأخرى للحسن إلى جانب عنصر من القوات الخاصة الروسية في محيط إدلب.

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