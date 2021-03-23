«العفو الدولية» تضغط على «قطر».. والسبب مونديال «2022»

طالبت “منظمة العفو الدولية”، الاثنين، الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” إلى ممارسة المزيد من الضغوط على “قطر”، مضيفة مونديال 2022، لتحسين ظروف العمال الأجانب في الدولة الخليجية.

المنظمة وفي بيان، كتبت: «أجرت قطر العديد من الإصلاحات الإيجابية في السنوات الماضية، استجابة لمزيد من التدقيق بعد منحها حق استضافة كأس العالم.. لكن في معظم الأحيان لا يتم تطبيقها بشكل صحيح، ولا يزال الألوف من العمال الأجانب يتعرضون للاستغلال وسوء المعاملة».

وردا على بيان منظمة العفو، قالت الدوحة الاثنين إن «التقدم يحصل في أسرع وقت ممكن، مع ضمان ملاءمته لسوق العمل لدينا».

بدوره، دعا السويسري-الإيطالي، جاني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، إلى الانصاف في تقييم سجل قطر الحقوقي.

وقال في مؤتمر صحفي الجمعة عقب اجتماع لمجلس فيفا: «حماية حقوق الإنسان على المستوى الدولي تشكل أولوية قصوى لفيفا».