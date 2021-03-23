“مي-26” تنقل “سو-27” عبر الحبال في منظر مرعب.. شاهد!

“مي-26” تنقل “سو-27” عبر الحبال في منظر مرعب.. شاهد!

قام الطيارون الروس بسحب مقاتلة من طراز “سو-27” على الرافعة الخارجية لطائرة هليكوبتر من طراز “مي-26”.

ونشرت قناة “زفيزدا” التابعة لوزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو للمروحية الحربية وهي تقوم بنقل المقاتلة.

Ми-26 перевез на внешней подвеске истребитель Су-27 в Ленобласти. Вертолетчики подняли груз на аэродроме Пушкин и доставили его на авиационный полигон Кингисеппский в Ленобласти, преодолев более 300 километров. pic.twitter.com/0tMdCHAgj0 — zvezdanews (@zvezdanews) March 22, 2021

وللتذكير، يعتبر تجريب طائرة مروحية ذات حمولة خارجية أكثر صعوبة من نقل البضائع داخل قمرة القيادة.

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