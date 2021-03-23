الثلاثاء , مارس 23 2021
"مي-26" تنقل "سو-27" عبر الحبال في منظر مرعب.. شاهد!

“مي-26” تنقل “سو-27” عبر الحبال في منظر مرعب.. شاهد!

‏21 دقيقة مضت الاخبار 181 زيارة

“مي-26” تنقل “سو-27” عبر الحبال في منظر مرعب.. شاهد!

قام الطيارون الروس بسحب مقاتلة من طراز “سو-27” على الرافعة الخارجية لطائرة هليكوبتر من طراز “مي-26”.

ونشرت قناة “زفيزدا” التابعة لوزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو للمروحية الحربية وهي تقوم بنقل المقاتلة.

وللتذكير، يعتبر تجريب طائرة مروحية ذات حمولة خارجية أكثر صعوبة من نقل البضائع داخل قمرة القيادة.

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