«آبل» تغرم بمبلغ كبير.. والسبب؟!

تلقت شركة “آبل” الأمريكية غرامة من هيئة حماية المستهلك في البرازيل بـ 2 مليون دولار، بسبب إزالتها الشاحن من علب هاتف “آيفون 12″، حيث اعتبرت خطوة الشركة انتهاكاً لقانون حماية المستهلك في البلاد.

وكانت وكالة حماية المستهلك في البرازيل قد حذرت شركة “آبل” من انتهاكها المذكور في كانون الأول الماضي، ولكنها ردت عليها بأن إزالة شاحن الطاقة من علب الهواتف سيقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتعدين الأرض النادرة، كما أوضحت للوكالة أن هناك العديد من عملائها لديهم بالفعل شواحن إضافية.

لكن الهيئة لم تقبل بتبريرات “آبل” عند توقيع غرامة الـ 2 مليون دولار عليها، وأخبر مديرها التنفيذي فرناندو كيبز الشركة أنها بحاجة إلى احترام القانون البرازيلي.

وتم توقيع الغرامة عليها أيضاً بسبب رفضها إصلاح هواتف “آيفون” التي تضررت بفعل الماء بموجب الضمان، على الرغم من ترويجها لقدرة أجهزتها على الاستمرار في العمل لفترة طويلة.