سوريا: قدم على القرض من المنزل

أعادت «المؤسسة الوطنية للتمويل الصغير» تأخر معاملات القرض الفوري إلى الإقبال الشديد من قبل الراغبين بالحصول على القرض، ما أدى إلى ازدحام فروع المؤسسة والتأخر في سير المعاملات.

وأوضحت المؤسسة عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن التقديم على القرض الفوري سيصبح متاحاً من خلال تطبيقها الإلكتروني «الوطنية- موبايل»، بحيث يتم تقديم طلب القرض إلكترونياً، ثم يتم التواصل مع الراغبين بالحصول عليه لاستكمال الإجراءات.

المؤسسة بيّنت أن قيمة القرض الفوري تبدأ من 250 ألف ليرة سورية وتصل إلى مليون ليرة سورية.

واستعرضت المؤسسة خطوات التقديم على القرض الفوري إلكترونياً بحيث يتم ذلك عبر تحميل تطبيق «الوطنية- موبايل»، واختيار القرض الفوري من الواجهة الرئيسة، ويتم تعبئة الطلب بالمعلومات المطلوبة، واختيار بند تحقق من قابلية الحصول على القرض، وتعبئة طلب التأمين، واختيار بند يقدم للقرض.

ولفتت المؤسسة إلى أنه سيظهر لطالب القرض عبر الواجهة الرئيسة رقم طلبه في حال الموافقة، أو رسالة بعدم قبول الطلب في حال إخلاله بأحد الشروط.

ونوّهت المؤسسة في منشورها إلى أنه ووفق ذلك الرقم التسلسلي، ستصل رسالة إلى طالب القرض عن طريق التطبيق تتضمن الأوراق المطلوب تحضيرها، وموعد زيارته فرع المؤسسة خلال فترة قصيرة، وعند زيارته فرع المؤسسة مصطحباً كل الأوراق اللازمة والمطابقة للشروط المطلوبة سيتم صرف مبلغ القرض فوراً.

وصدر في 20 شباط 2021 القانون رقم 8 الذي سمح بتأسيس مصارف التمويل الأصغر، لتمويل مشاريع شريحة صغار المُنتجين، وأصحاب الأعمال الصغيرة، ومحدودي ومعدومي الدخل، عبر منحهم قروضاً تشغيلية بقيمة تصل إلى 30 مليون ليرة سورية.

ووفقاً للقانون تم تخفيض هذه الضريبة بعد فترة الإعفاء إلى 10 بالمئة.

الوطن

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