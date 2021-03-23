تعرفوا إلى السيارات الباهظة التي يفضلها محمد بن سلمان

تعرفوا إلى السيارات الباهظة التي يفضلها محمد بن سلمان

يهتم الأمير ​محمد بن سلمان​، ولي العهد السعودي بالسيارات بشكل خاص، ودائماً ما يختار الأفضل لزياراته وتنقلاته داخل المملكة وخارجها. سنستعرض لكم في هذا التقرير السيارات المفضلة لديه:

النوع الاول :”جمس يوكون دينالي XL”

يحب ولي العهد السيارات الرياضية إلى جانب السيارات الفخمة التي يستخدمها خلال تنقله داخل المملكة العربية السعودية ومع أصدقائه وفي رحلات السفاري، وقد ظهر أكثر من مرة في سيارة “جمس يوكون دينالي XL” ذات الدفع الرباعي.

تتمتع هذه السيارة بثلاثة صفوف من المقاعد، وتتسع لـ8 أشخاص وهي قابلة للتهوية والتدفئة، وفيها الكثير من الميزات الأخرى الرائعة.

النوع الثاني: “​مرسيدس​ إس-كلاس”

ظهر ولي العد السعودي في مناسبات عديدة في سيارة “مرسيدس إس-كلاس” وسربت له صور مرة وهو يقود هذا النوع من السيارات في عزاء وفاة رجل الأعمال الشيخ ناصر بن سليمان المقيرن عام 2017، كما استخدم هذا النوع من السيارات خلال زيارته ​فرنسا​ عام 2018.

النوع الثالث: “ليكزس LX ”

تتسع داخلية ليكزس lexus lx 2020 لسبعة أفراد وفيها مساحة تخزينية واسعة، وتتميز بنظام صوتي ممتاز. طراز Mark Levinson المذهل بـ 19 مضخم صوت وشاشتين منفصلتين وسماعات لاسلكية وثلاجة داخلية. يصل سعرها الى 86 الف دولار، وشوهد ولي العهد وهو يقودها في محافظة العلا مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد عقب قمة العلا.

النوع الرابع: “لاند كروزر”

خلال زيارة ولي العهد السعودي إلى باكستان، تم حجز أسطول من 300 سيارة “لاند كروز” ليستخدمه الوفد أثناء الإقامة في باكستان٬ إذ كانت معدة لشحن 80 حاوية من الأمتعة واللوازم إلى العاصمة الباكستانية.

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